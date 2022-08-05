Китай введет санкции против Пелоси и ее ближайших родственников – МИД КНР

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КНР введет санкции в отношении спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, а также ее ближайших родственников, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Китая.

Уточняется, что соответствующее решение было принято после ее посещения Тайваня.

"Пелоси посетила Тайвань, несмотря на серьезную озабоченность и протесты со стороны Китая, осуществила жесткое вмешательство во внутреннюю политику Китая, нанесла серьезный ущерб государственному суверенитету и территориальной целостности Китая", – говорится в заявлении.

В МИД КНР подчеркнули, что Пелоси своими действиями поставила под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе.

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. По приезде спикер палаты представителей американского конгресса заявила, что ее визит свидетельствует о поддержке республики со стороны США.

В министерстве иностранных дел Китая, в свою очередь, заявили, что Пекин расценивает данный визит как крупную политическую провокацию Вашингтона. В ведомстве также выразили протест в связи с данным шагом США.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Пномпене заявил, что визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань является вульгарной комедией. По его словам, визит Пелоси не останется без ответа со стороны Пекина.