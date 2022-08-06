Трамп назвал проблемой для Вашингтона поездку Пелоси на Тайвань

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что поездка спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси станет проблемой Вашингтона в отношениях с Пекином. Об этом сообщает "Российская газета".

Трамп раскритиковал визит Пелоси в своей социальной сети Truth Social. Он напомнил, что ранее Пелоси пыталась организовать его импичмент в ходе президентского срока, причем дважды.

Обострение ситуации в регионе произошло на фоне визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая прибыла на остров 2 августа. По приезде Пелоси заявила, что ее визит свидетельствует о поддержке республики со стороны США.

В ответ на подобные действия Народно-освободительная армия Китая начала масштабные учения вокруг Тайваня, которые включают в себя боевые стрельбы.

Ряд источников сообщил, что представители военного командования Соединенных Штатов многократно пытались связаться с китайскими коллегами на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня, однако те не отвечают на звонки.