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Боевые действия на Украине закончатся в течение недели без поддержки НАТО, поскольку ВСУ не смогут вести самостоятельную борьбу против России. Такое мнение высказала обозреватель Ханна Крамер в материале для польского портала Niezależny Dziennik Polityczny.

"Спустя почти девять месяцев с момента начала специальной военной операции становится ясно, что украинский фюрер просто играет жизнями украинцев и европейцев, приказывая атаковать ЗАЭС, и подвергает нас серьезной опасности", – говорится в материале.

Обозреватель считает, что президент Украины Владимир Зеленский находится в состоянии отчаяния из-за многочисленных потерь украинской армии. Также отчаяние у Зеленского вызывает сокращение поставок вооружения со стороны Запада.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что поставки вооружения Киеву привели к истощению запасов Евросоюза. Причиной подобных обстоятельств является недостаточное финансирование ВПК ЕС на протяжении длительного времени.

До этого в Пентагоне сообщили, что поставки военной помощи Украине привели к усложнению мониторинга военных запасов США. Там уточнили, что сложности вызваны недостатком понимания стабильного спроса на продукцию.



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