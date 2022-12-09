Радость от помощи беженцам у британцев сменилась чувством стыда – СМИ

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Радость от помощи украинским беженцам у британцев сменилось чувством стыда за желание вернуться к привычной жизни. К такому выводу пришла журналистка британского издания The Daily Mail Дженни Мюррей.

В своей статье она отметила изменение отношения британцев к украинским беженцам. По мнению журналистки, некоторые жители Соединенного Королевства приняли к себе украинцев, но из-за роста стоимости жизни не могут себе позволить "оказывать бесконечную помощь" вынужденным переселенцам.

Она уточняет, что состоит в районной группе участников программы "Дома для Украины", запущенной британским правительством 9 месяцев назад. Журналистка заявляет, что приютившие беженцев британцы все чаще волнуются из-за того, что станет с украинцами после того, как истекут согласованные правительством полгода действия программы.

"Радость от помощи отчаявшимся превратилась в чувство стыда за желание вернуть себе свою привычную жизнь", – заявляет Мюррей.

Проблему бездомных эмигрантов в стране пытаются решить повышением выплат принимающим семьям, участвующим в программе "Дома для Украины". Семьи, общественные группы и предприятия, приютившие беженцев, могут получать около 415 долларов в месяц.

Ранее сообщалось, что после большого количества эмигрантов из Украины в Польшу в стране зафиксировали рекордную заболеваемость ВИЧ. К концу октября в Польше было выявлено 1 910 новых случаев заражения.

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