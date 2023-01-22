Франция окажет помощь Украине в восстановлении после завершения боевых действий – Макрон

Фото: ТАСС/EPA/IAN LANGSDON

Лидер Франции Эммануэль Макрон заверил, что страна готова помочь Украине в восстановлении после завершения боевых действий. Об этом он сказал на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 22 января.

"Когда речь пойдет о реконструкции, мы будем в этом помогать. Мы будем помогать Украине во всех областях", – передает ТАСС его слова.

Ранее Макрон заявил о необходимости продолжить диалог с Владимиром Путиным. По его словам, лидеры двух стран много разговаривали "до и с начала конфликта на Украине", однако "в последние недели" переговоров не было.

Он уточнил, что, несмотря на поддержку Украины, для Франции важно выстроить мир с Россией. Макрон выразил уверенность, что момент для этого обязательно настанет.

Французский лидер также признался, что разделяет обеспокоенность относительно возможного вовлечения стран Европы в конфликт на украинской территории.

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