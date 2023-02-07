Шойгу заявил, что Киев продолжает устрашать жителей новых регионов РФ

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Власти Украины продолжают устрашать жителей новых российских регионов, нанося удары по жилым кварталам и больницам, а также совершают теракты на государственных объектах. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, Киев понимает, что Москву не получится победить военным путем. Поэтому, считает Шойгу, Украина и прибегает к таким действиям.

Глава Минобороны подчеркнул, что Россия продолжит обеспечивать безопасность своих граждан и защищать жителей Украины от геноцида.

Ранее Шойгу заявил, что Украина потеряла свыше 6,5 тысячи военных за январь. По его словам, Киев лишился 26 самолетов и семи вертолетов, а также 208 беспилотников, 341 танка и других бронированных машин, 40 боевых машин реактивных систем залпового огня.

Министр уточнил, что Вооруженные силы Украины терпят значительные потери, несмотря на военную помощь западных стран.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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