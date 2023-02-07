Шойгу назвал варварством нежелание прекратить огонь на время православного Рождества

Фото: АР/Libkos

Нежелание украинских властей прекратить обстрелы на время православного Рождества говорит об их варварской сущности. Таким мнением поделился министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в военном ведомстве.

"Вооруженные силы Украины в этот период цинично вели интенсивные обстрелы населенных пунктов. Всего противник произвел свыше 550 артиллерийских и минометных обстрелов. Украинская артиллерия подавлялась ответным огнем российских войск", – цитирует Шойгу ТАСС.

С 12:00 6 января до 24:00 7 января по всей линии боевого соприкосновения был объявлен режим прекращения огня. Соответствующее поручение дал Владимир Путин.

С просьбой прекратить огонь на этот период обратился ко всем сторонам конфликта Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он объяснил это важностью походов в церкви для верующих.

Однако ВСУ продолжили атаковать. В период действия режима украинская сторона в том числе выпустила свыше 60 снарядов по жилым районам Донецка и нанесла удар из РСЗО HIMARS по Макеевке.

Киев несколько сотен раз открывал огонь во время режима прекращения огня – МО РФ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!