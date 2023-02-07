Боевые действия в районе Угледара и Артемовска развиваются успешно – Шойгу

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Боевые действия в районе Угледара и Артемовска развиваются успешно, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"В настоящее время успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска", – приводит ТАСС его слова.

Министр отметил, что российская армия провела серию наступлений, в результате которых были освобождены:

Соледар;

Клещеевка;

Подгорное;

Краснополье;

Благодатное;

Лобковое;

Николаевка.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин рассказал , что у ЧВК "Вагнер" есть определенные успехи в направлении Северска. Он уточнил, что пока речь идет об окрестностях населенного пункта.

По его словам, Северск является важным направлением для последующего освобождения Красного Лимана. Пушилин подчеркнул, что российские войска продвигаются по всей линии фронта в республике.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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