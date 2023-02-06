Пригожин с борта Су-24 пригласил Зеленского в Артемовск

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин с борта самолета Су-24 пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Артемовск. Видеоролик с обращением был размещен в телеграм-канале пресс-службы Пригожина.

"Владимир Саныч (президент Украины Владимир Александрович Зеленский. – Прим. ред.) приземлились, отбомбились по Бахмуту (Артемовску. – Прим. ред.). Завтра сажусь на МиГ-29, если будет желание – встретимся в небе", – сказал предприниматель.

Пригожин добавил, что если украинские войска одержат победу в столкновении, Артемовск будет передан Киеву. В другом же случае российские военные продвинутся к Днепру.

Ранее российский бизнесмен призвал украинского лидера продолжать борьбу за Артемовск до конца. По его словам, Зеленскому не следует выводить войска из города. Борьбу за Артемовск Пригожин назвал главным событием спецоперации.



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