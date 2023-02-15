ВСУ придется экономить боеприпасы из-за истощения запасов оружия на Западе – СМИ

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Вооруженные силы Украины в ближайшее время будут вынуждены экономить боеприпасы в связи с истощением запасов оружия на Западе, заявил обозреватель Пол Маклири. Об этом сообщает Politico.

"США уделяют первоочередное внимание помощи украинцам в изменении способов ведения боя, полагаясь не столько на артиллерийские обстрелы, сколько на маневры войск на поле боя", – говорится в его статье.

Маклири отметил, что западные союзники Киева серьезно обеспокоены своей способностью восполнять оружейные запасы. По его словам, именно по этой причине инструкторы НАТО обучают украинских военных тактике, предусматривающей ограниченное использование артиллерии.

Ранее замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что у ВСУ почти не осталось боеприпасов. Политик объяснил, что запасы быстро иссякают на фоне активных боевых действий. Он отметил, что Украина нуждается в боеприпасах, дальнобойной артиллерии, танках и истребителях.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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