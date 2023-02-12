Более 250 тыс человек подписали петицию с призывом к Шольцу о переговорах по Украине

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Более 250 тысяч человек подписали коллективное обращение, призывающее канцлера ФРГ Олафа Шольца инициировать мирные переговоры по Украине. Соответствующий документ был размещен на всемирном сайте петиций.

Инициаторами петиции стали политик партии Левые Сара Вагенкнехт и основательница журнала Emma Алиса Шварцер. В материале Шольца также призывают прекратить процесс вооружения Украины.

"Манифест за мир уже подписала четверть миллиона сторонников. Давление с нашей стороны может привести к результатам!" – прокомментировала на своей странице в Twitter Вагенкнехт.

Петицию уже подписали известные немецкие политики, писатели, журналисты, а также деятели культуры, искусства и науки.

Ранее сообщалось, что Нидерланды совместно с Данией и Германией поставят Украине около 100 танков Leopard 1. Сейчас бронированные машины находятся в запасе оборонной промышленности ФРГ. Вместе с тем к танкам доставят запасные детали и боеприпасы.



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