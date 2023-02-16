Байден решил сделать Украину основным кейсом в рамках кампании по переизбранию – политолог

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Президент США Джо Байден решил сделать конфликт на Украине одним из основных элементов своей кампании по переизбранию на пост главы государства в 2024 году, заявил политолог, американист Малек Дудаков. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Технологии вынуждают в том числе Белый дом сейчас усиливать давление на Россию, потому что, судя по всему, Джо Байден решил сделать украинский кейс одним из своих основных в рамках начинающейся у него кампании по переизбранию на второй срок", – сказал он.

По словам эксперта, именно в этой связи американский лидер планирует совершить поездку в Польшу к годовщине начала спецоперации. Дудаков полагает, что Байден хочет продемонстрировать какие-либо успехи на Украине, чтобы предстать "спасителем демократии". Тем не менее Белый дом и независимые американские аналитики осознают реальное положение дел на украинском фронте.

"Они выражают озабоченность и обеспокоенность происходящим, даже публично, потому что непублично там уже более острые формулировки и в отношении стратегии НАТО на Украине, и в отношении будущего Украины", – заявил Дудаков.

Тем не менее, по его словам, официально Вашингтон заявляет об успехах, от чего может сложиться впечатление, что США "чуть ли не со дня на день" ожидают окончательную победу Украины. Тем не менее американские аналитики имеют скептическое отношение к текущей обстановке.

"Вплоть до того, что Россия может в среднесрочной перспективе нанести поражение Украине. На них менее ориентируются политики. Но тут есть объективная реальность, а есть технологии", – добавил он.

Ранее СМИ сообщали, что американская сторона может открыто вмешаться в противостояние на Украине и начать переговоры с Россией. По мнению журналистов, США захотят добиться быстрого результата, так как в скором времени конфликт между РФ и Украиной может перейти на следующий этап.



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