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Бывшая сотрудница разведки США Ребекка Коффлер заявила о том, что конфликт на Украине может разорвать Европу, если он не прекратится в ближайшее время. Об этом она сообщила в эфире Fox News.

По ее словам, этот конфликт может перейти в бесконтрольное обострение, в которое окажутся втянутыми и США. Коффлер отметила, что украинский кризис показал неспособность Вашингтона строить планы на перспективу.

Она также обвинила руководство Соединенных Штатов в том, что, поставляя оружие на Украину на миллиарды долларов, никто не указывает конкретных или достижимых целей в этом конфликте.

Ранее Ребекка Коффлер призвала президента США Джо Байдена перестать разжигать конфликт на Украине. Экс-разведчица считает, что администрации Байдена нужно приложить усилия для мирного урегулирования конфликта. Она заявила, что достичь победы за все это время ни одной стороне не удалось, так что необходимо начинать переговоры.

До этого СМИ сообщали о том, что американская сторона может открыто вмешаться в противостояние на Украине и начать переговоры с Россией. По мнению журналистов, США захотят добиться быстрого результата, так как в скором времени конфликт между РФ и Украиной может перейти на следующий этап.

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