США подталкивают Украину к более активным боевым действиям – СМИ

Фото: АР/Kateryna Klochko

Американские чиновники оказывают давление на Киев с целью добиться более активного ведения боевых действий. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, в администрации президента США Джо Байдена допускают, что в будущем будет сложно добиваться от конгресса тех же объемов помощи, которые предоставляются сейчас.

"Мы продолжим пытаться внушить им (руководству Украины. – Прим. ред.), что мы ничего не можем делать вечно", – приводит газета слова одного из должностных лиц.

Ожидается, что текущий пакет помощи Украине может быть исчерпан к лету 2023 года. Американские чиновники отмечают, что сейчас Киев тратит большие ресурсы на защиту Артемовска, придавая городу символическое значение для морального духа украинцев.

При этом The Washington Post отмечает, что американская администрация рассчитывает на то, что предоставленные возможности помогут Украине забрать как можно больше своей территории в ближайшие месяцы, а уже после переходить к каким-либо переговорам.

Ранее в газете сообщили, что администрация президента Соединенных Штатов работает над одобрением бюджетной помощи Украине на сумму 10 миллиардов долларов. Объявить о новом пакете могут на предстоящей неделе, одновременно с введением новых санкций против РФ.



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