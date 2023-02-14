США могут вмешаться в противостояние на Украине и начать переговоры с РФ – СМИ

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Американская сторона может открыто вмешаться в противостояние на Украине и начать переговоры с Россией. Таким мнением с изданием Global Times поделился журналист Фэй Сюэ.

По словам колумниста, США захотят добиться быстрого результата, так как в скором времени конфликт между РФ и Украиной может перейти на следующий этап. Сюэ заявил, что даже с учетом значительной поддержки западных государств у Киева не будет преимущества в боях.

Журналист считает, что если американская сторона не вмешается, то ВСУ проиграют. Штаты способны выйти на передовую из-за кулис, проведя с Россией переговоры, отметил Сюэ. Белому дому будет выгоднее вести прокси-войну через посредников, чтобы добиться своих целей, считает автор.

"США необходимо внести стратегическую корректировку и вновь сосредоточить свое внимание на Азиатско-Тихоокеанском регионе", – заявил колумнист.

Ранее американский обозреватель Эндрю Наполитано выразил мнение, что Владимир Путин является единственным сдерживающим фактором начала третьей мировой войны. Журналист напомнил, что российский лидер не угрожал президенту США Джо Байдену.

Однако американские чиновники, например сенатор Линдси Грэм, публично просили направить спецотряд для убийства президента РФ.

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