Инцидент с беспилотником МQ-9 может изменить в США мнение касательно помощи Украине – СМИ

Фото: AP Photo/Massoud Hossaini

Инцидент с американским беспилотником в Черном море может усилить поддержку мнения, что помощь Украине не входит в вопросы собственной нацбезопасности США, сообщает CNN.

Как отмечает издание, экс-президент Дональд Трамп и другой возможный претендент на пост главы государства от Республиканской партии Рон Десантис заявляют, что поддержка Киева может оказаться под угрозой, если они придут в Белый дом.

"После инцидента с беспилотником предупреждения Трампа, что только он может остановить третью мировую войну, и главный аргумент Десантиса о том, что спасение Украины не является основным интересом национальной безопасности США, вероятно, получат еще большую поддержку", – считает обозреватель канала.

Отмечается, что произошедшее стало шагом в направлении прямого столкновения между войсками США и России.

Российский истребитель Су-27 во вторник, 14 марта, столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9. В результате инцидента БПЛА упал в международные воды.

В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию и сообщили, что самолеты были направлены на перехват беспилотника, который следовал в направлении государственной границы России. Падение летательного аппарата в ведомстве объяснили совершенными им резкими маневрами.

Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби подчеркнул, что США продолжат совершать полеты над Черным морем, несмотря на произошедший инцидент. Он также добавил, что БПЛА действуют исключительно в международных водах.

Посольство РФ в Штатах назвало провокацией появление беспилотника США над Черным морем

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!