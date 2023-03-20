Страны ЕС утвердили план по передаче Украине 1 млн снарядов в ближайшие 12 месяцев

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Страны Евросоюза утвердили план из трех шагов по передаче Украине миллиона снарядов в ближайшие 12 месяцев, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в Twitter.

По его словам, на эти цели из Европейского фонда мира выделят два миллиарда евро: один миллиард – на немедленные поставки, еще один – на совместные закупки, а также создание комиссии по резкому увеличению военных производственных возможностей.

С начала конфликта ЕС уже направил из этого фонда на помощь Украине 3,6 миллиарда евро.

Ранее Сергей Лавров предупредил о незаконности поставок оружия на Украину, в том числе советских и российских систем ПРО. Министр указал, что находящиеся в НАТО системы ПРО регулируются межправительственными соглашениями и контрактами, которые запрещают их отправку в третьи страны.

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