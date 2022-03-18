Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил о незаконности поставок оружия на Украину, в том числе советских и российских систем ПРО.
Министр уточнил, что находящиеся в НАТО системы ПРО регулируются межправительственными соглашениями и контрактами, которые запрещают их отправку в третьи страны.
"Любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, которые, как мы будем считать, перевозят оружие, станут законной целью. Это совершенно понятно", – сказал Лавров в интервью RT.
Ранее Сергей Лавров заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский понимает, что президент США Джо Байден не допустит создания бесполетной зоны над Украиной, но надеется на менее ответственных американских политиков, которые могут подтолкнуть главу Белого дома к более конфронтационному сценарию.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Лавров дал интервью по ситуации вокруг Украины
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