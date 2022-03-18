Киев надеется, что Байдена подтолкнут к более жесткому подходу по Украине – Лавров

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Украинский лидер Владимир Зеленский понимает, что президент США Джо Байден не допустит создания бесполетной зоны над Украиной, но надеется на менее ответственных американских политиков, которые могут подтолкнуть главу Белого дома к более конфронтационному сценарию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, в Киеве осознают, что Байден, будучи опытным политиком, не станет поставлять Украине самолеты и предпринимать другие шаги, которые увеличили бы риск открытого конфликта между НАТО и Россией.

"Но Зеленский также понимает, что есть и менее ответственные политики в США, которых разжигает украинское лобби, которые руководствуются русофобскими сантиментами. В том числе они есть в конгрессе", – сказал Лавров в эфире телеканала RT.

Министр напомнил, что конгрессмены периодически принимают резолюции, осуждающие Россию и угрожающие ей.

"Мне кажется, что Зеленский рассчитывает, что они подтолкнут президента в сторону более конфрантационного подхода", – отметил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что в России не исключают возможности того, что Украина может оказаться крупнейшим проектом Пентагона по созданию биолабораторий. По его словам, США имеют много подобных лабораторий в бывших странах СССР.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.