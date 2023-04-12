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12 апреля, 22:30

Политика

Западные поставки оружия Киеву создадут угрозу безопасности Евросоюза – Захарова

Западные поставки оружия Киеву создадут угрозу безопасности Евросоюза – Захарова

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Западные поставки оружия Киеву создадут угрозу безопасности Евросоюза в сфере гражданской авиации. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что противотанковые и зенитные комплексы из-за повальной коррупции на Украине разойдутся по всему миру и могут всплыть в других конфликтах, попасть в руки террористов. Между тем поставки вооружения Киеву на огромные суммы продолжаются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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