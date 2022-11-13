Саммит в Камбодже начали без Байдена из-за его опоздания – Захарова

Восточноазиатский саммит в Камбодже начался без президента Соединенных Штатов Джо Байдена, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, участники мероприятия ждали американского лидера полчаса, но политик так и не явился.

"Саммит ВАС <...> начали без Байдена. <...> Не дождались", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым прибыла в камбоджийскую столицу Пномпене для участия в 17-м Восточноазиатском саммите 12 ноября.

Накануне на полях ВАС глава российского внешнеполитического ведомства провел встречи с коллегами из Лаоса, Вьетнама, Индонезии и Таиланда.

Ранее один из пользователей Twitter опубликовал в соцсети фотоснимки с прибытиями российской и американской делегаций в Пномпене. Он обратил внимание на то, что главе МИД РФ в камбоджийской столице подали трап с красным ковром на ступеньках, а Байдену – без покрытия.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!