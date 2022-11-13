Пользователи Twitter сравнили прием Лаврова и Байдена в Камбодже

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Пользователи Twitter обсуждают фотографии, сделанные во время прибытия министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и президента США Джо Байдена в Камбоджу.

Фотоснимки, на которых политики спускаются по трапам своих самолетов, опубликовал один из пользователей. Он обратил внимание на то, что главе МИД РФ в камбоджийской столице подали трап с красным ковром на ступеньках, а Байдену – без покрытия.

"Уверен, что ковер небезопасен для Байдена, все-таки у него не самые лучшие отношения с лестницами", – приводит РИА Новости слова одного из комментаторов.

"Может они испугались, что Байден споткнется и упадет?" – написал другой пользователь.

Другие комментаторы, отметив высокий уровень приема российской делегации, задались вопросом, действительно ли Россия находится в изоляции, как это утверждают в западных странах.

"Лаврова изолировали от ступеней с помощью красного ковра. Научно подтверждено", – пошутил один из пользователей.

В субботу, 12 ноября, министр иностранных дел прибыл в Камбоджу для участия в Восточноазиатском саммите. В аэропорту главу МИД РФ встречали камбоджийские военные в парадных костюмах.

Байден прибыл на саммит в Пномпень несколько раньше Лаврова. Самолеты российской и американской делегации были припаркованы в противоположных концах аэродрома.

Ранее издание The Daily Telegraph сообщило, что ЕС и Великобритания будут стремиться изолировать российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии. Неназванные европейские чиновники рассказали газете, что изоляции планируют содействовать Италия, Германия, Испания и Франция. При этом Китай не будет этого делать.



Байден вновь оступился, поднимаясь на борт самолета

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!