Рогов заявил об уничтожении нескольких десятков наёмников на запорожском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

База иностранных наемников, воюющих на стороне Украины была уничтожена в Запорожской области. Об этом заявил член главного совета областной администрации Владимир Рогов.

"Наши артиллеристы уничтожили базу иностранных наемников в Запорожской области", – приводит его слова РИА Новости.

Рогов рассказал, что удар был нанесен управляемым снарядом "Краснополь", а корректировку осуществляли с помощью беспилотника. По его словам, "по самым скромным подсчетам", потери среди наемников составили несколько десятков человек.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российская армия ликвидировала восемь диверсионно-разведывательных групп в Харьковской и Запорожской областях за сутки. Общие потери ВСУ на всех направлениях составили около 400 солдат и офицеров.

До этого сообщалось, что российские силы сбили украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 в Донецкой Народной Республике. Самолет МиГ-29 Украины был подбит в воздушном бою.

ВС РФ поразили 79 артиллерийских подразделений ВСУ за сутки

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