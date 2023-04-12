Польша хочет разместить у себя производство боеприпасов для танков США с обедненным ураном

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Польская сторона хочет разместить на своей территории производство боеприпасов для танков США Abrams с обедненным ураном. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе визита на предприятие по производству боевых машин в американском Аннистоне.

"Мы стараемся сделать так, чтобы в Польше было размещено производство боеприпасов для танков Abrams, боеприпасов с обедненным ураном, суперсовременных боеприпасов", – цитирует его РИА Новости.

Ранее Моравецкий заявил, что вице-президент США Камала Харрис пообещала отправить в Польшу дополнительно несколько тысяч американских военнослужащих. Помимо этого, она заявила о возведении базы и складов для техники и различного вооружения Штатов.

Польский премьер рассказал, что на данный момент в европейских странах уже находятся свыше 100 тысяч американских солдат, готовых к сражению. Из них более 10 тысяч пребывают в Польше. По словам Моравецкого, в стране также создаются условия для переброски военнослужащих США из других регионов Европы.

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