СМИ сообщили о взрывах в двух областях Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов произошло в Сумской и Черкасской областях Украины. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на украинские издания.

Подробности случившегося не сообщаются, местные власти также пока не комментировали ситуацию.

На момент публикации воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Ровненской и Черновицкой областях Украины.

В ночь на 20 июня серия взрывов прогремела в Киеве и нескольких областях страны.

Позже СМИ также сообщили о звуках взрывов во Львовской области Украины и административном центре региона. По информации журналистов, во Львове в результате атаки дронов был поврежден объект критической инфраструктуры.