03:52Политика
СМИ сообщили о взрывах в двух областях Украины
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Несколько взрывов произошло в Сумской и Черкасской областях Украины. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на украинские издания.
Подробности случившегося не сообщаются, местные власти также пока не комментировали ситуацию.
На момент публикации воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Ровненской и Черновицкой областях Украины.
В ночь на 20 июня серия взрывов прогремела в Киеве и нескольких областях страны.
Позже СМИ также сообщили о звуках взрывов во Львовской области Украины и административном центре региона. По информации журналистов, во Львове в результате атаки дронов был поврежден объект критической инфраструктуры.