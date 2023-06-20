СМИ сообщили о нескольких взрывах в Киеве и других областях Украины

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В Киеве прогремело несколько взрывов в ночь на 20 июня. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на украинские издания.

Кроме того, несколько взрывов было слышно в Черкасской, Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины. Какие-либо подробности случившегося не приводятся.

На момент публикации воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской и Житомирской областях, а также во всех регионах западной части страны, кроме Закарпатской области.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате взрыва газового баллона в автомобиле в пригороде Симферополя. По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, инцидент произошел в Мирном, на повороте с Евпаторийского шоссе.

Позже стало известно, что в машине, в которой взорвался газовый баллон, находились помощник вице-премьера Запорожской области по экономическому развитию Владимир Епифанов, его секретарь и охранник.