Шестилетняя девочка подорвалась на мине в окрестностях Волновахи в ДНР

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Шестилетняя девочка подорвалась на мине в районе города Волновахи в ДНР. В результате этого ребенок погиб, следует из сообщения в телеграм-канале МВД республики.

Труп девочки был доставлен в центральную районную больницу.

"Незамедлительно выехавшие на место происшествия члены следственно-оперативной группы установили, что семья ребенка проживает в селе Новопетриковка Великоновоселковского района, расположенном вблизи линии соприкосновения", – поделились в министерстве.

По данным ведомства, по указанному населенному пункту производился обстрел минами со стороны ВСУ на протяжении двух дней. В МВД заявили, что снаряды спускались на землю на парашютах.

Так, одна из мин упала во двор дома, где проживали двое несовершеннолетних детей. Накануне родители с шестилетней дочерью отправились к родственникам, чтобы набрать воды. После возвращения они обнаружили, что старший сын закрылся в доме и дверь им не открывал, утверждают в ведомстве.

Девочка побежала за дом, чтобы постучать в окно спальни, где в это время находился ее пятнадцатилетний брат. В траве была спрятана мина, на которую она наступила. Произошел взрыв, ребенок получил ранения, уточнили в МВД. Родители отвезли девочку в медпункт в селе Азов, после оказания первой помощи ее направили в Мариуполь. В итоге ребенок погиб после приезда в больницу.

Ранее сообщалось, что мужчине оторвало ногу из-за подрыва на мине в Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, пострадавший шел ночью на рыбалку в районе 300 метров до границы.

В Белгородской области ВСУ обстреляли село Бутырки в Валуйском городском округе