В Одессе прозвучали взрывы – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные официального портала по оповещению населения.

Украинские СМИ сообщают о сильных взрывах в Одессе. Кроме того, взрывы прогремели в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

В ночь на 14 июня также стало известно о взрывах в Одессе. В ночь на 13 июня сообщалось о серии взрывов в Днепропетровской области и в Харькове.

16 июня российское оборонное ведомство отчиталось, что ВС РФ высокоточным оружием большой дальности нанесли удар по заводам на Украине. Там производились военные беспилотники, все назначенные объекты были поражены.

Российские военные нанесли удар по заводам на Украине