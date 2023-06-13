03:20Политика
Воздушная тревога объявлена в Киеве и большинстве областей Украины
Фото: depositphotos/billperry
Воздушная тревога объявлена в Киеве и большинстве областей Украины. Об этом свидетельствуют данные официального портала по оповещению населения.
Сирены тревоги не звучат лишь в нескольких областях на западе страны.
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове. Кроме того, серия взрывов прозвучала и в Днепропетровской области.
Ранее сообщалось, что в ночь на 12 июня в Харькове также произошло несколько взрывов. Кроме того, в ночь на 12 июня взрывы были слышны и в Киевской области.
В Минобороны России 12 июня сообщили, что военнослужащие ВС РФ отразили попытки прорыва ВСУ в ДНР. По данным ведомства, за минувшие сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, два танка, несколько гаубиц и другую технику.
В МО РФ сообщили, что российские военные отразили попытки прорыва ВСУ в ДНР
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