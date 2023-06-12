04:16Политика
СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Фото: depositphotos/billperry
В ночь на 12 июня в Харькове произошло несколько взрывов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на украинские издания.
По предварительной информации, в городе могли сработать системы противовоздушной обороны. Какие-либо подробности о взрывах не приводятся.
Этой ночью воздушная тревога была объявлена в шести регионах Украины, включая Харьковскую область. Тем не менее на момент публикации сирены по-прежнему звучат только в Сумской области страны.
Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о взрыве, который прозвучал в Мелитополе.
В ночь на 10 июня несколько взрывов прозвучало в Одессе. Тогда воздушная тревога была объявлена в семи областях Украины.
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