СМИ сообщили о взрывах в Харькове

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В ночь на 12 июня в Харькове произошло несколько взрывов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на украинские издания.

По предварительной информации, в городе могли сработать системы противовоздушной обороны. Какие-либо подробности о взрывах не приводятся.

Этой ночью воздушная тревога была объявлена в шести регионах Украины, включая Харьковскую область. Тем не менее на момент публикации сирены по-прежнему звучат только в Сумской области страны.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о взрыве, который прозвучал в Мелитополе.

В ночь на 10 июня несколько взрывов прозвучало в Одессе. Тогда воздушная тревога была объявлена в семи областях Украины.