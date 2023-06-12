Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Мелитополе в ночь на 12 июня прозвучал взрыв. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Согласно предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны, добавил он. Подробности случившегося пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что ВСУ вновь подвергли обстрелам территории, которые оказались подтоплены в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС.

До этого системы противовоздушной обороны в Крыму сбили две баллистические ракеты, которые были запущены украинским ракетным комплексом "Гром-2".

ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по эвакуированным херсонцам