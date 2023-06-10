01:15Политика
СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Несколько взрывов прозвучало в ночь на 10 июня в Одессе на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.
На момент публикации воздушная тревога объявлена в Одесской, Кировоградской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях Украины.
В ночь на 9 июня сирены воздушной тревоги звучали по всей территории Украины.
СМИ также сообщали о звуках взрывов в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях страны.
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