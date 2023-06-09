Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

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На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального портала по оповещению населения.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания, звуки взрывов слышны в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях страны.

В ночь на 8 июня серия взрывов прозвучала в городе Сумы на Украине после того, как там была объявлена воздушная тревога. Однако каких-либо подробностей случившегося не приводилось.

До этого несколько взрывов произошло в Киеве, а также в Днепропетровской, Харьковской и Житомирской областях Украины.

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