СМИ сообщили о серии взрывов в Сумах на Украине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В городе Сумы на Украине произошла серия взрывов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Какие-либо подробности случившегося не приводятся. В ночь на 8 июня в Сумской области, а также еще в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога, однако на момент публикации она уже отменена на всей территории страны.

Ночью 6 июня несколько взрывов прозвучало в Киеве, а также в Днепропетровской, Харьковской и Житомирской областях Украины.

Тогда воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины. Тем не менее подробностей о взрывах или возможных разрушениях инфраструктуры не приводилось.