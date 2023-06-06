03:54Политика
СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Несколько взрывов прозвучало в Киеве в ночь на 6 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.
Подробностей случившегося не приводятся. Местные СМИ также сообщают, что, помимо Киева, взрывы зафиксированы в Днепропетровской, Харьковской и Житомирской областях страны.
На момент публикации воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины.
Ранее украинские издания сообщали о взрывах в Киевской области страны. Уточнялось, что в регионе работают системы противовоздушной обороны.
Тогда сирены воздушной тревоги были включены в Киеве и еще восьми областях Украины.
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