СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов прозвучало в Киеве в ночь на 6 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Подробностей случившегося не приводятся. Местные СМИ также сообщают, что, помимо Киева, взрывы зафиксированы в Днепропетровской, Харьковской и Житомирской областях страны.

На момент публикации воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины.

Ранее украинские издания сообщали о взрывах в Киевской области страны. Уточнялось, что в регионе работают системы противовоздушной обороны.

Тогда сирены воздушной тревоги были включены в Киеве и еще восьми областях Украины.

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