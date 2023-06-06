В Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

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Воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в нескольких областях страны. Об этом информирует официальный портал по оповещению населения.

Так, согласно данным портала, сирены звучат в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины.

Местные СМИ сообщают о взрывах в Киевской области. Уточняется, что в регионе работают системы противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что российские войска остановили наступление ВСУ на южнодонецком направлении. В Минобороны РФ уточнили, что украинская армия при этом понесла большие потери.

До этого временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что обстановка на флангах под Артемовском очень тяжелая, однако российские силы контролируют ситуацию.

Российские вертолеты Ка-52 нанесли удар по опорным пунктам ВСУ