Девять БПЛА сбито или посажено в Крыму за ночь – Аксенов

Фото: телеграм-канал "Аксенов Z 82"

Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 5 украинских БПЛА, еще 4 беспилотника были заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"В результате падения одного из БПЛА выбиты стекла в трех домах частного сектора и двух автомобилях в городе Джанкое", – написал глава Крыма в своем телеграм-канале.

По словам Аксенова, один не взорвавшийся беспилотный летательный аппарат был найден на территории частного домовладения. Перед разминированием БПЛА 50 граждан эвакуировали в пункт временного размещения. В результате атаки БПЛА нет пострадавших и погибших.

Аксенов попросил граждан соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что беспилотник был сбит в Джанкое в Крыму, он повредил остекление в нескольких домах.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что несколько украинских беспилотников были сбиты российскими системами ПВО рядом с Курском.

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