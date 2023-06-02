02 июня, 23:17Регионы
Губернатор Развожаев сообщил, что севастополец подручными средствами сбил квадрокоптер
Фото: 123RF/davit85
Житель Севастополя подручными средствами сбил квадрокоптер с камерой, полеты которых в населенном пункте запрещены. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
Он заявил, что инцидент произошел на улице Шевкопляса в Инкермане.
"Обращаю внимание, что это не дрон со взрывчаткой, а коптер с камерой. Кто и зачем его запустил – выясняют оперативные службы, которые сейчас работают на месте", – сообщил Развожаев.
Губернатор поблагодарил жителей за бдительность и призвал информировать силовые ведомства о случаях обнаружения подозрительных предметов или лиц.
Украинская сторона неоднократно совершала попытки атаковать город с помощью беспилотников.
Так, российские военнослужащие в ночь на 25 мая отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь. В районе поселка Кача силы Черноморского флота из стрелкового оружия сбили два БПЛА, остальные были заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы.
Украинские беспилотники атаковали Курск в ночь на 2 июня
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