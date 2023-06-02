Губернатор Развожаев сообщил, что севастополец подручными средствами сбил квадрокоптер

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Житель Севастополя подручными средствами сбил квадрокоптер с камерой, полеты которых в населенном пункте запрещены. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Он заявил, что инцидент произошел на улице Шевкопляса в Инкермане.

"Обращаю внимание, что это не дрон со взрывчаткой, а коптер с камерой. Кто и зачем его запустил – выясняют оперативные службы, которые сейчас работают на месте", – сообщил Развожаев.

Губернатор поблагодарил жителей за бдительность и призвал информировать силовые ведомства о случаях обнаружения подозрительных предметов или лиц.

Украинская сторона неоднократно совершала попытки атаковать город с помощью беспилотников.

Так, российские военнослужащие в ночь на 25 мая отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь. В районе поселка Кача силы Черноморского флота из стрелкового оружия сбили два БПЛА, остальные были заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы.



Украинские беспилотники атаковали Курск в ночь на 2 июня