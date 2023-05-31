Россия потребовала от Канады осудить атаку БПЛА на Москву

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Россия направила демарш премьер-министру Канады Джастину Трюдо и главе канадского МИД Мелани Жоли с требованием осудить атаку БПЛА на Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Оттаве Олега Степанова.

"В моем послании на имя господина Трюдо и Жоли я подчеркнул, что Россия призывает Канаду занять однозначную позицию, осудив данный террористический акт", – сказал Степанов.

Дипломат также заявил, что добавил в письме конкретные детали атаки БПЛА на Москву. По мнению посла, до сих пор канадские власти демонстрировали молчание в связи с инцидентом.

Утром 30 мая в Минобороны РФ сообщили, что Украина предприняла попытку атаки дронами по гражданским объектам в Москве. По информации ведомства, всего было запущено восемь БПЛА, пять из которых были сбиты силами ПВО, а три потеряли управление и отклонились от цели в результате воздействия комплексов РЭБ.

Как уточнил Сергей Собянин, несколько зданий в столице получили разрушения. Серьезно пострадавших нет, к медикам обратились два человека.