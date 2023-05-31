В Белом доме заявили, что не поощряют атаки Киева на РФ

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США не поощряют атаки Киева на Россию и добились заверений, что поставляемое оружие не будет для этого использоваться. Об этом сообщили в Белом доме, передает РИА Новости.

Там также подчеркнули, что не хотят эскалации конфликта на Украине в войну против Запада из-за украинских атак по российской территории.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что власти США доводят до сведения Украины в частном порядке и публично, что не поддерживают планы ее атак на территории России. Таким образом Жан-Пьер ответила на вопрос журналистов, которые попросили ее пояснить, относится ли позиция Вашингтона к нападением Украины на Россию в целом или только с применением вооружений, полученных от США.

Кроме того, представитель Белого дома заявила, что изменений в политике военных поставок Киеву нет. Жан-Пьер также отказалась отвечать на вопрос, что должно измениться, чтобы Вашингтон поменял свою позицию насчет поставок и в том числе поставил Киеву дальнобойные ракеты ATACMS.

Утром 30 мая Минобороны РФ заявило, что Киев предпринял попытку террористической атаки с помощью беспилотников по объектам в Москве. Согласно данным ведомства, украинская сторона атаковала столицу России восемью БПЛА. Все они были сбиты.