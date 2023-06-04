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Власти Крыма сообщили, что в Джанкое был сбит беспилотник
Фото: телеграм-канал "Крючков Z"
Беспилотник был сбит в Джанкое в Крыму, он повредил остекление в нескольких домах. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем телеграм-канале.
"Предварительно. Джанкой. Сбит беспилотник. Есть повреждение остекления в нескольких домах частного сектора", – написал он.
Крючков также сообщил, что всю официальную информацию власти предоставят утром.
Ранее сообщалось, что в ночь на 2 июня несколько украинских БПЛА были сбиты российскими системами ПВО рядом с Курском.
Глава региона Роман Старовойт впоследствии сообщил, что в результате атаки был поврежден подъезд многоквартиного дома и несколько частных жилых домов.
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