Взрыв в Мелитополе произошел в результате подрыва схрона ВСУ – власти

Фото: телеграм-канал "Администрация города Мелитополя"

Взрыв в Мелитополе произошел в результате подрыва схрона Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города Мелитополя.

"Звук взрыва, который был слышен на юге Мелитополя, вызван уничтожением ранее обнаруженных в схронах взрывчатых веществ", – отмечается в сообщении.

По данным местных властей, уничтожение схрона ведется при соблюдении всех норм безопасности. В Мелитополе обстановка спокойная.

Ранее председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что в Мелитополе прозвучал взрыв.

До этого Рогов сообщил, что два человека были ранены при подрыве автомобиля в Михайловке в Запорожской области.

Он также раскрыл имя погибшего в теракте. По словам Рогова, им был 53-летний местный предприниматель Сергей Дидоводюк, который "активно участвовал в восстановлении мирной жизни на Запорожской земле" и регулярно бесплатно кормил в своем кафе нуждающихся.

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