В Одессе произошли взрывы – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Взрывы прогремели в Одессе после объявления воздушной тревоги. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

Согласно данным официального сервиса для оповещения населения, сигналы воздушной тревоги в настоящее время звучат в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях Украины.

Ночью 13 июня на Украине также объявляли воздушную тревогу. Тогда сообщалось о взрывах в Харькове и серии взрывов в Днепропетровской области.

До этого стало известно, что в ночь на 12 июня в Харькове также произошло несколько взрывов. Кроме того, взрывы были слышны и в Киевской области.

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