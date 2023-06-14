05:01Политика
В Одессе произошли взрывы – СМИ
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Взрывы прогремели в Одессе после объявления воздушной тревоги. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.
Согласно данным официального сервиса для оповещения населения, сигналы воздушной тревоги в настоящее время звучат в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях Украины.
Ночью 13 июня на Украине также объявляли воздушную тревогу. Тогда сообщалось о взрывах в Харькове и серии взрывов в Днепропетровской области.
До этого стало известно, что в ночь на 12 июня в Харькове также произошло несколько взрывов. Кроме того, взрывы были слышны и в Киевской области.
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