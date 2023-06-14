Рогов заявил, что ВСУ стали меньше наступать в Запорожской области из-за погоды

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВСУ ограничили свои наступательные действия в Запорожской области из-за проливных дождей. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

"На васильевском, ореховском и гуляйпольско-пологовском участках фронта проливные и затяжные дожди. Как следствие – снижение активности в наступательных действиях противника", – написал он.

По словам Рогова, основная активность украинской стороны сводится к артиллерийским обстрелам позиций трех линий обороны России.

Рогов также сообщал, что ВСУ понесли большие потери при попытках провести наступательные действия и сейчас "зализывают раны" и подтягивают резервные силы.

До этого Рогов заявил, что численность общей группировки Вооруженных сил Украины на запорожском направлении оценивается в более чем 100 тысяч человек. По его словам, основные резервы ВСУ располагаются в отдалении от линии боев.

Президент России Владимир Путин отметил, что потери ВСУ в ходе контрнаступления приближаются к катастрофическим. По его словам, российские войска, отражая атаки противника, теряют в 10 раз меньше, чем военнослужащие Украины.

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