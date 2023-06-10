Рогов назвал численность группировки ВСУ на запорожском направлении

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Численность общей группировки Вооруженных сил Украины на запорожском направлении оценивается в более 100 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.

"На данный момент непосредственно в наступлении задействована сравнительно небольшая группа", – отметил он.

Рогов указал, что основные резервы ВСУ располагаются в отдалении от линии боев.

До этого глава движения заявил, что украинские боевики осуществляют очередную попытку ночного наступления в Запорожской области. Также он сообщил, что ВСУ вечером 9 июня начали мощный обстрел из тяжелых видов вооружения на ореховском и пологовском направлениях в Запорожской области.

Ранее, по словам Рогова, украинские войска начали осуществлять переброску свыше 30 тысяч человек на запорожское направление. Это подтверждают средства визуального контроля.

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