Путин заявил, что потери ВСУ в ходе контрнаступления приближаются к катастрофическим

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Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе масштабного контрнаступления приближаются к катастрофическим, заявил Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами федеральных медиа.

По словам российского лидера, число убитых и раненых в структуре потерь украинской армии составляет 50 на 50. В свою очередь, российские войска, отражая атаки противника, теряют в 10 раз меньше, чем военнослужащие Украины.

"Если брать безвозвратные потери, ну понятно, что обороняющаяся сторона она меньше несет потерь, но все-таки это соотношение тоже один к десяти. Ну что называется в нашу пользу", – цитирует главу государства ТАСС.

Помимо этого, подчеркнул президент, в ходе наступательных действий ВСУ потеряли более 160 танков и 360 бронемашин. Порядка 25–30% от общего объема военной техники Украины составила произведенная за рубежом.

При этом часть потерь, обратил внимание Путин, не входит в поле зрения российского командования. Он заявил, что реальные потери украинской армии значительно больше. В то же время противник не имел успеха ни на одном из участков контрнаступления, заявил Путин.

О начале украинского контрнаступления в зоне спецоперации Владимир Путин заявил 9 июня. Президент пояснил, что выводы о наступательных действиях ВСУ были сделаны на основе использования ими стратегических резервов. При этом попытки армии противника оказались провальными.



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