Взрывы прогремели во Львове и области – СМИ

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Во Львовской области и административном центре региона слышны взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Вы же сами все хорошо слышите. Во Львове и области – взрывы. Оставайтесь в укрытии или хотя бы в коридоре. Это важно", – обратился к местным жителям мэр города Андрей Садовой.

Воздушная тревога была объявлена на Украине. Уточняется, что сигнал прозвучал в Киеве, Киевской, Черниговской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской и Львовской областях.

В свою очередь, как сообщает телеканал "360", во Львове в результате атаки дронов поврежден объект критической инфраструктуры.

Садовой в своих соцсетях сообщил о ночной атаке беспилотников на регион. Для ликвидации последствий отправлены отряды пожарных, спасателей и коммунальщиков. В результате происшествия пострадавших нет, уточнил мэр.

Однако граждан предупреждают, что на фоне напряженной обстановки два трамвая сократили маршрут, еще один – изменил схему движения.

В ночь на 14 июня также стало известно о взрывах в Одессе. В ночь на 13 июня сообщалось о серии взрывов в Днепропетровской области и в Харькове.

16 июня российское оборонное ведомство отчиталось, что ВС РФ высокоточным оружием большой дальности нанесли удар по заводам на Украине. Там производились военные беспилотники, все назначенные объекты были поражены.



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