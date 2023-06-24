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Украинские военные нанесли ракетный удар по городу Бердянску, системе ПВО удалось сбить все ракеты. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Боевики ВСУ нанесли ракетный удар по Бердянску. Сегодня примерно в 15:55 по московскому времени… нацисты совершили попытку обстрела города Бердянск Запорожской области. Система ПВО Вооруженных сил России перехватила и сбила все ракеты", – уточнил он в своем телеграм-канале.

Также Рогов добавил, что повреждений и разрушений, жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Бердянске взорвался автомобиль. По словам председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, причиной взрыва стало нарушение при установке газобаллонного оборудования.

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