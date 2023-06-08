Взрыв автомобиля произошел в Бердянске

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

Взрыв автомобиля случился в Бердянске Запорожской области. После этого он загорелся, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Согласно информации, инцидент произошел в 17:40 по московскому времени около дома 15 на улице Северной. На месте случившегося работы ведут МЧС и МВД.

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, причиной взрыва является нарушение при установке газобаллонного оборудования. В своем телеграм-канале он уточнил, что пострадавшие отсутствуют.

До этого Рогов сообщил о подрыве автомобиля предпринимателя в Михайловке Запорожской области. Он отметил, что в результате происшествия погиб Сергей Дидоводюк, который "активно участвовал в восстановлении мирной жизни на Запорожской земле". Также были ранены два человека.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что двое мирных жителей направились в запрещенную зону Белгородской области и погибли. По его словам, трагедия случилась в селе Журавлевка.

До этого ряд телеграм-каналов сообщал, что автомобиль с рыбаками подорвался на мине недалеко от Журавлевки. В результате происшествия погибли 4 человека.

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