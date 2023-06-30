30 июня, 22:29В мире
Мощный взрыв произошел в Киеве – СМИ
Фото: SOPA Images via ZUMA/ТАСС/Aleksandr Gusev
Мощный взрыв произошел в Киеве, сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.
"Был слышен очень сильный взрыв, тревога не объявлялась", – сказал очевидец.
Другой из очевидцев заявил, что звук от взрыва был четко слышен в Голосеевском районе на юге Киева. Он добавил, что в нескольких районах города пропал свет. Каких-либо подробностей об инциденте не приводится.
Ранее украинские СМИ сообщали, что несколько взрывов прогремело в ряде областей Украины 26 июня. Звуки взрывов были слышны в Киевской, Полтавской и Черкасской областях страны. Однако подробностей по случившемуся не было.
В ночь на 25 июня СМИ сообщили о взрыве, который произошел в подконтрольном Украине городе Запорожье.
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