Мощный взрыв произошел в Киеве – СМИ

Фото: SOPA Images via ZUMA/ТАСС/Aleksandr Gusev

Мощный взрыв произошел в Киеве, сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

"Был слышен очень сильный взрыв, тревога не объявлялась", – сказал очевидец.

Другой из очевидцев заявил, что звук от взрыва был четко слышен в Голосеевском районе на юге Киева. Он добавил, что в нескольких районах города пропал свет. Каких-либо подробностей об инциденте не приводится.

Ранее украинские СМИ сообщали, что несколько взрывов прогремело в ряде областей Украины 26 июня. Звуки взрывов были слышны в Киевской, Полтавской и Черкасской областях страны. Однако подробностей по случившемуся не было.

В ночь на 25 июня СМИ сообщили о взрыве, который произошел в подконтрольном Украине городе Запорожье.